Выход из беты, сюжетный квест и система кармы — автор Escape from Tarkov о будущем игры

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов рассказал о планах на будущие обновления онлайн-шутера Escape from Tarkov в интервью YouTube-канала Pestily.

Так, Escape from Tarkov планируется довести до версии 1.0, что переведёт тактическую игру из стадии бета-теста в полноценный релиз. После этого студия планирует заняться ещё одной, совершенно новой игрой.

Буянов также собирается добавить в игру сюжетные задания, посвящённые побегу из Таркова (там будет несколько концовок), и систему кармы — её параметры будут скрыты, но игроков с отрицательной статистикой станет преследовать босс.

В одном из будущих патчей в игру также добавят третью фракцию RAUF. Все локации планируют связать между собой так, чтобы во время рейда можно было переходить между ними. Кроме того, в «Таркове» появятся микротранзакции, не влияющие на геймплей — за донат в игре можно будет купить различные косметические предметы.