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В России вышел документальный фильм «Абсолют» про «золотую» сборную Испании

В России вышел документальный фильм «Абсолют» про «золотую» сборную Испании
Документальный фильм «Абсолют»
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В онлайн-кинотеатре Okko, который официально показывает матчи футбольной «Ла Лиги» стал доступен документальный фильм «Абсолют» про сборную Испании начала XXI века.

Обложка фильма

Обложка фильма

Лента расскажет о важнейшем периоде в истории «фурии» с 2004 года, когда её возглавил Луис Арагонес. О том, как сборная Испании смогла стать лучшей командой Европы и мира, расскажут известные журналисты и сами игроки.

Среди футболистов, которые приняли участие в съёмках фильма — Икер Касильяс, Хави Эрнандес, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль и Андрес Иньеста.

Ранее Okko начал трансляции киберспортивный турниров от компании ESL — на площадке доступны все эфиры чемпионатов по Dota 2 и Counter-Strike 2, в том числе проходящего в эти дни IEM Chengdu 2024.

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