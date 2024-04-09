Как сериал «Фоллаут» от Amazon связан с играми серии Fallout

Уже 11 апреля в сервисе Prime Video состоится премьера сериала Fallout — экранизации культовой серии видеоигр от Interplay и Bethesda. Шоу расскажет оригинальную историю по культовой франшизе, которую поймут как фанаты серии, так и новые зрители. За проект отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада».

Сериал расскажет отдельную историю по франшизе — его действие развернётся в 2296 году в Лос-Анджелесе, спустя девять лет после событий Fallout 4. Главных героев будет несколько: жительница Убежища (Элла Пернелл), Гуль (Уолтон Гоггинс) и боец группировки Братья Стали.

Год Произведение Место действия 2102 Fallout 76 Аппалачия 2161 Fallout (игра) Южная Калифорния 2241 Fallout 2 Северная Калифорния 2277 Fallout 3 Вашингтон 2281 Fallout: New Vegas Невада 2287 Fallout 4 Бостон 2296 Fallout (сериал) Лос-Анджелес

При написании сценария сериала авторы консультировались с Тоддом Говардом, главой Bethesda Game Studios. Разработчик Fallout 3 и Fallout 4 забраковал некоторые идеи ради их воплощения в Fallout 5, однако он всё равно остался доволен итоговым результатом.