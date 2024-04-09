Илон Маск заявил, что ИИ станет умнее человека уже в следующем году

Изобретатель и предприниматель Илон Маск заявил, что возможности искусственного интеллекта могут превзойти человеческий разум уже к концу 2025 года.

По словам Маска, сейчас обучение нейросетей идёт медленно из-за нехватки передовых чипов, но через год-два эта ситуация изменится.

Я предполагаю, что примерно в конце следующего года у нас появится ИИ, который будет умнее самого умного человека.

Илон Маск также предположил, что в течение следующих пяти лет общие возможности моделей искуственного интеллекта превззойдут возможности всех людей на Земле.

На прошлой неделе стало известно о планах Microsoft создать суперкомпьютер для обучения ИИ, а чуть позже Google объявил о выпуске собственного чипа для похожих задач.