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Закончились съёмки библейского триллера «Мария» с Энтони Хопкинсом

Закончились съёмки библейского триллера «Мария» с Энтони Хопкинсом
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По информации издания Deadline, завершились съёмки библейского триллера «Мария». Главные роли в фильме сыграли звезда «Молчания ягнят» Энтони Хопкинс и начинающая актриса Ноа Коэн.

Сюжет расскажет о том, как Мария, сыгранная Коэн, подвергается потустороннему зачатию и становится изгнанницей, вынужденной скрываться от царя Ирода. Ирод, образ которого воплотил Хопкинс, открывает охоту за новорождённым, видя в нём угрозу своей власти.

Режиссёром выступил Ди Джей Карузо, снявший ленты «Паранойя», «Деньги на двоих», «Забирая жизни» и другие картины. Сценарий написал Тимоти Майкл Хейс после консультаций со священниками, епископами, баптистскими пасторами, раввинами, мормонами и мусульманами, а также с библеистами и богословами.

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