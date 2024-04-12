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Кирстен Данст сомневается, что миру нужен «Человек-паук 4» с Тоби Магуайром

Кирстен Данст сомневается, что миру нужен «Человек-паук 4» с Тоби Магуайром
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Актриса Кирстен Данст, исполнительница роли Мэри Джейн Уотсон в трилогии «Человек-паук» Сэма Рейми, прокомментировала своё теоретическое возращение в четвёртом фильме о супергерое. В интервью изданию Indie Wire девушка заявила, что сама не знает, снялась бы она в продолжении, если бы появилась такая возможность.

По словам Данст, многое зависит от сценария, однако она сомневается, что историю можно продолжить достойным образом.

Я не думаю, что нам это нужно. Я не знаю. Это было так давно. Я просто не знаю, как бы они поступили, какой была бы история. Я не знаю. Кажется… я не знаю! Всё зависит от сценария, но, может быть, оставим всё как есть? Понимаете, о чём я?

Последним на данный момент проектом Кирстен Данст стал боевик «Падение империи» Алекса Гарленда. В нём девушка сыграла журналистку, которая занимается своей работой во время гражданской войны в США.

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