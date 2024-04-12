Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер «Джокера 2» собрал 167 млн просмотров за сутки — ролик обошёл даже тизер «Барби»

Трейлер «Джокера 2» собрал 167 млн просмотров за сутки — ролик обошёл даже тизер «Барби»
Аудио-версия:
Комментарии

За первые 24 часа после выхода трейлер фильма «Джокер 2» посмотрели более 167 млн раз. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на источники в индустрии.

Таким образом, ролик показал лучший результат как по количеству просмотров, так и по обсуждению в Сети для кинокомпании Warner Bros. за последние годы. По этим показателям трейлер обошёл даже первый тизер «Барби», который стал фурором зимой 2023 года. В Variety отмечают, что видео собрало такой ажиотаж в Сети в том числе благодаря Леди Гаге, которая опубликовала его в своих соцсетях на гигантскую аудиторию.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Судя по первым метрикам, лента может повторить успех оригинальной картины, которая собрала в прокате более $ 1 млрд.

Материалы по теме
«Это было просто идеально»: зрители в восторге от трейлера «Джокера 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android