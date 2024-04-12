Создатель Fallout Тимоти Кейн поделился впечатлениями от сериала «Фоллаут»

11 апреля состоялась премьера первого сезона сериала «Фоллаут» — экранизации культовой серии видеоигр Fallout. Первые два эпизода шоу уже посмотрел создатель франшизы Тимоти Кейн.

По словам геймдизайнера, сериал ему понравился. Самое большое впечатление на него произвели визуальный стиль, юмор и игра актёров, поэтому он планирует досмотреть и оставшиеся серии.

Видео доступно на YouTube-канале Timothy Cain. Права на видео принадлежат «Тимоти Кейн».

Особенно Кейна порадовало то, что многие актёры сами были фанатами Fallout. Ко всему прочему, разработчик отметил, что авторы шоу проставили правильные акценты с юмором.

За проект отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада» и «В поле зрения». Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграл гуля.