Apple удалила первый эмулятор игр для iOS из App Store

В начале апреля Apple разрешила разработчикам выпускать в App Store эмуляторы ретроигр. Одним из таких одобренных приложений стала программа iGBA, которая позволяла запускать игры с Game Boy. Правда, спустя непродолжительный отрезок времени компания удалила эмулятор из цифрового магазина.

Представители Apple обосновали данное решение тем, что приложение нарушало авторские права. Дело в том, что iGBA — это копия эмулятора GBA4iOS с открытым исходным кодом. По словам разработчика оригинальной программы Райли Тестута, iGBA наполнен рекламой и собирает данные о пользователях.

Ко всему прочему, Тестут отдельно подчеркнул, что не давал согласия на создание клона GBA4iOS. Поскольку iGBA стал первым официальным эмулятором на iPhone, то он очень быстро возглавил чарты App Store.