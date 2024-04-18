Анонсирована линейка флагманов Huawei Pura 70

На этой неделе компания Huawei анонсирована линейку флагманов Pura 70. Всего в серию войдёт четыре устройства: стандартный Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra. Одна из ключевых особенностей гаджетов — стильный дизайн блока камер с треугольной формой.

Фото: Huawei

По информации некоторых инсайдеров, все девайсы работают на мощнейшем восьмиядерном процессоре Kirin 9010 с графическим ускорителем Maleoon 920. Базовая версия Pura 70 получила 6,6-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2760 × 1256 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержку ШИМ-регулирование.

Ко всему прочему, в Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Pro+ установлено фирменное защитное стекло Kunlun Glass. Также новинки работают на операционной системе HarmonyOS 4.2, которая обладает множеством ИИ-функций. Что касается защиты от влаги и пыли, то все три модели обладают стандартом IP68.

Цены на Huawei Pura 70 начинаются от $ 759 (~ 71,4 тысячи рублей), на Pura 70 Pro — от $ 899 (~ 84,6 тысячи рублей), на Pura 70 Pro+ — от $ 1105 (~ 104 тысячи рублей), а на Pura 70 Ultra — от $ 1380 (~ 129,9 тысячи рублей).