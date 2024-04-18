Авторы Cities: Skylines 2 пообещали починить стратегию и раздать дополнение игрокам

На этой неделе разработчики градостроительной стратегии Cities: Skylines 2 из Paradox Interactive обратились к геймерам. Авторы тайтла признали, что подвели фанатов уже дважды, поскольку до сих пор не успели привести проект в приемлемое техническое состояние.

По словам представителей команды, они снова наступили на те же грабли, выпустив первое DLC в крайне сыром виде. В связи с этим разработчики объявили, что дополнение Beach Properties станет полностью бесплатным, а всем его купившим вернут деньги.

Ко всему прочему, владельцы Ultimate-издания игры получат по три дополнительных набора и радиостанции взамен Beach Properties. Компания пообещала не выпускать новых платных DLC, пока полностью не починит Cities: Skylines 2.

Версии для консолей Paradox Interactive собирается выпустить не раньше октября.