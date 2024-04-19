«Это шутка какая-то?» Сообщество Dota 2 — об обновлении «Павшая корона»

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Обновление «Павшая корона» с ивентом и «Арканами» разделила сообщество Dota 2 на два лагеря — одни рады новому контенту, а другие разочарованы из-за отсутствия геймплейного патча.

К примеру, чемпион The International 2013 и стример Хенрик AdmiralBulldog Анберг оказался в стане недовольных:

В обновлении буквально ничего нет. Вы серьёзно? Это шутка какая-то? Я ждал большой патч с новыми талантами, изменениями карты. Что-то масштабное: нового героя, PvE-ивент. Но я не получил ничего из этого.

Бывший киберспортсмен Иван VANSKOR Скороход также рассчитывал на то, что Valve изменит геймплей:

Я уже думал, что снова начну играть нереально много пабликов, так как патч вышел… Нет, вышла сокровищница, комикс и две арканы. Я, конечно, рад «Аркане» на Vengeful Spirit, но этого мало. [...]

Аналитик Team Spirit Денис sikle Лерман признался, что обновление не вызвало у него эмоций:

[...] Патч не вызвал никаких эмоций, так как я изначально не строил никаких ожиданий. Грустно лишь, что ESL One Birmingham 2024 будет играться на старых баранах. [...]

Комментатора Дарию Eiritel Морозову тоже огорчил факт отсутствия глобальных игровых изменений, но при этом девушка отметила, что, возможно, в будущем нас ждёт что-то действительно масштабное:

«Арканы» сочные, конечно, но патча так и не завезли… По поводу патча: когда вышла Muerta, патч тоже выпустили месяца на полтора позже обещанного. Значит, Valve опять собирается половину игры переделать.

На тему отсутствия патча поиронизировал и чемпион The International 2015 Питер ppd Дагер:

Патч в «Павшей короне» невероятный! Не терпится увидеть эти новые «Арканы» в действии на Esports World Cup!

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Дэвид MoonMeander Тан, тренер Tundra Esports, сделал акцент на том, что Dota 2 — это бесплатная игра, поэтому свои ожидания нужно выстраивать, исходя из этого:

Это бесплатная игра, хватит жаловаться.

А ведущий Шон Snare Риламву просто рад, что Valve занялась лором игры:

«Павшая корона» — это здорово, потому что я наконец-то смогу говорить, что играю в Dota 2 ради сюжета, а не ради токсичности.

Ивенту обрадовалась и коллега Шона Натали NatTea Махоуни:

Буквально всё, чего я хотела, — это квесты или мини-игра, и мы действительно это получили!