Министр культуры РФ: показ пиратских фильмов нелегален и нарушает авторские права

19 апреля Министр культуры Ольга Любимова провела большую пресс-конференцию. Во время мероприятия в очередной раз зашла тема о пиратских фильмах, которые кинотеатры показывают в рамках «предсеансового обслуживания».

По словам министра, подобное нелегально и нарушает авторские права. Ещё Любимова добавила, что такая практика возвращает киноиндустрию в стране в эпоху видеосалонов.

Это вопрос содержания бесконтрольного, демонстрация которого проходит в зоне публичного просмотра. И тогда мы говорим о трагическом этапе развития отрасли кинематографии с видеосалонами, когда можно было в любом подвале увидеть всякое вне зависимости от возраста – от порнографии до экстремизма… Министерство культуры продолжает быть категорически этому против.

Напомним, кинотеатры России отказались от пиратских показов фильмов Голливуда в майские праздники.