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Хитовый фильм ужасов «Полночь с дьяволом» вышел в онлайне

Хитовый фильм ужасов «Полночь с дьяволом» вышел в онлайне
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19 апреля хоррор «Полночь с дьяволом» официально вышел в цифровых сервисах. Картину с Дэвидом Дастмалчяном можно посмотреть в том числе на Amazon Prime с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами.

Таким образом, лента пробыла эксклюзивом кинотеатров около месяца. За это время низкобюджетный фильм собрал в прокате около $ 10,3 млн, став большим успехом для кинокомпании IFC Films. Кроме того, хоррор получил высокие оценки: на агрегаторе Rotten Tomatoes его рекомендуют к просмотру 97% критиков и 82% обычных зрителей.

События «Полночи с дьяволом» разворачиваются во время ТВ-трансляции в 1977 году. Харизматичный телеведущий Джек Делрой ведёт собственное шоу, однако во время записи в прямом эфире начинают происходить настоящие паранормальные ужасы.

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