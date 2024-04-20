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Itel выпустила кнопочный телефон Super Guru 4G с поддержкой YouTube и QR-сканером

Itel выпустила кнопочный телефон Super Guru 4G с поддержкой YouTube и QR-сканером
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Китайская компания itel представила бюджетный кнопочный телефон Super Guru 4G. Устройство уже поступило в продажу в Индии по цене в 1799 рупий (около 2 тысяч рублей).

Основная особенность Super Guru — поддержка 4G-связи и встроенного приложения YouTube. Это значит, что с небольшого экрана устройства можно смотреть ролики из видеохостинга в разрешении 128х160 пикселей. Интересно, что поддерживаются в том числе вертикальные видео формата Shorts.

Устройство получило батарею ёмкостью 1000 мА/ч со среднем временем работы в шесть суток и даже сканер QR-кодов — за эту функцию отвечает 0,3-мегапиксельная камера. Кроме того, в комплект со смартфоном входят мобильные игры Sokoban, 2048 и «Тетрис», а также новостное приложение британской BBC.

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