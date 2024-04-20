Paragon представила состав русскоязычной студии освещения ESL One Birmingham по Dota 2
Студия Paragon Events представила список талантов, которые будут работать над освещением турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 на русском языке.
Начиная с 22 апреля на матчах чемпионата по Dota 2 в Великобритании будут работать следующие комментаторы, аналитики и ведущие:
- Владимир Maelstorm Кузьминов;
- Айгерим Aigera Дунамис;
- Исламбек Arrow Шаудырбаев;
- Владислав BLACKARXANGEL Иващенко;
- Глеб y0nd Важнов;
- Александр Santa Колган;
- Александр JAM Коротков;
- Дария Eiritel Морозова;
- Дмитрий CrystalMay Корчевинин;
- Виктор CloudFox Куличевский;
- Темирлан KawaiiSocks Таттыбеков;
- Александр Lanigiro Потапов;
- Мария mash1nkaaa Ганелина;
- Дмитрий Mortalles Аржиловский;
- Никита Mr_Zais Захаров;
- Владислав Pivovar Пивовар;
- Максим STARBOY Фомин.
Турнир ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 пройдёт в период с 22 по 28 апреля 2024 года. В рамках соревнования 12 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн. На чемпионате в Великобритании выступят такие российские команды, как BetBoom Team и Team Spirit.
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