Paragon представила состав русскоязычной студии освещения ESL One Birmingham по Dota 2

Студия Paragon Events представила список талантов, которые будут работать над освещением турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 на русском языке.

Начиная с 22 апреля на матчах чемпионата по Dota 2 в Великобритании будут работать следующие комментаторы, аналитики и ведущие:

Владимир Maelstorm Кузьминов;

Кузьминов; Айгерим Aigera Дунамис;

Дунамис; Исламбек Arrow Шаудырбаев;

Шаудырбаев; Владислав BLACKARXANGEL Иващенко;

Иващенко; Глеб y0nd Важнов;

Важнов; Александр Santa Колган;

Колган; Александр JAM Коротков;

Коротков; Дария Eiritel Морозова;

Морозова; Дмитрий CrystalMay Корчевинин;

Корчевинин; Виктор CloudFox Куличевский;

Куличевский; Темирлан KawaiiSocks Таттыбеков;

Таттыбеков; Александр Lanigiro Потапов;

Потапов; Мария mash1nkaaa Ганелина;

Ганелина; Дмитрий Mortalles Аржиловский;

Аржиловский; Никита Mr_Zais Захаров;

Захаров; Владислав Pivovar Пивовар;

Пивовар; Максим STARBOY Фомин.

Турнир ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 пройдёт в период с 22 по 28 апреля 2024 года. В рамках соревнования 12 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн. На чемпионате в Великобритании выступят такие российские команды, как BetBoom Team и Team Spirit.