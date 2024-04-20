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Студия аналитики ESL One Birmingham 2024 (ЕСЛ Бирмингем)

Paragon представила состав русскоязычной студии освещения ESL One Birmingham по Dota 2
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Студия Paragon Events представила список талантов, которые будут работать над освещением турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 на русском языке.

Начиная с 22 апреля на матчах чемпионата по Dota 2 в Великобритании будут работать следующие комментаторы, аналитики и ведущие:

  • Владимир Maelstorm Кузьминов;
  • Айгерим Aigera Дунамис;
  • Исламбек Arrow Шаудырбаев;
  • Владислав BLACKARXANGEL Иващенко;
  • Глеб y0nd Важнов;
  • Александр Santa Колган;
  • Александр JAM Коротков;
  • Дария Eiritel Морозова;
  • Дмитрий CrystalMay Корчевинин;
  • Виктор CloudFox Куличевский;
  • Темирлан KawaiiSocks Таттыбеков;
  • Александр Lanigiro Потапов;
  • Мария mash1nkaaa Ганелина;
  • Дмитрий Mortalles Аржиловский;
  • Никита Mr_Zais Захаров;
  • Владислав Pivovar Пивовар;
  • Максим STARBOY Фомин.

Турнир ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 пройдёт в период с 22 по 28 апреля 2024 года. В рамках соревнования 12 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн. На чемпионате в Великобритании выступят такие российские команды, как BetBoom Team и Team Spirit.

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