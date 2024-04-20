На YouTube вышла короткометражка по «Человеку-пауку» со звездой «Ходячих мертвецов»

20 апреля энтузиасты выпустили фанатский короткометражный фильм по «Человеку-пауку» под названием «Паук». В небольшом восьмиминутном фильме авторы показали альтернативную версию становления знаменитого супергероя после укуса радиоактивного паука.
Видео доступно на YouTube-канале locustgarden. Права на видео принадлежат Cinepacks Studios.
В короткометражном фильме создатели ленты показали хоррор-версию событий, произошедших с Питером Паркером после знаменитого укуса. Вместо получения паучьих способностей юноша начинает мутировать и уничтожать всё живое вокруг себя.
Главную роль в «Пауке» сыграл Чендлер Риггз, известный по роли Карла Граймса в сериале «Ходячие мертвецы». Поставил ленту дебютант Энди Чен.