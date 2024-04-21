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Продолжение комикса «Павшая корона» от Valve (Dota 2)

Pudge и Kunkka появились в комиксе за прохождение первого акта «Павшей короны» в Dota 2
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Пользователь Reddit опубликовал продолжение комикса про героев Dota 2 Skywrath Mage и Vengeful Spirit, приуроченного к внутриигровому ивенту «Павшая корона».

Доступ ко второй части комикса от Valve игрок в Dota 2 получил, завершив бесплатную часть первого акта «Павшей короны». В продолжении истории рассказывается о дальнейших планах Skywrath Mage и Vengeful Spirit: первый герой отправится в путь с Pudge, а второй — с Kunkka. Кроме этого, на одной из страниц можно увидеть персонажа, напоминающего Slark, но с пиратской повязкой на глаз.

Страница из продолжения комикса «Павшей короны»

Страница из продолжения комикса «Павшей короны»

Фото: Valve

Ранее Valve опубликовала комикс под названием «День вознесения», посвящённый истории любви персонажей Dota 2 Skywrath Mage и Vengeful Spirit. Вскоре после этого разработчики выпустили внутриигровой ивент «Павшая корона», а также предметы редкости Arcana для главных героев комикса.

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