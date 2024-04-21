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Valve начала собирать отзывы игроков в Dota 2 об ивенте «Павшая корона» в клиенте игры

Valve начала собирать отзывы игроков в Dota 2 об ивенте «Павшая корона» в клиенте игры
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Разработчики Dota 2 начали собирать мнения пользователей о новом внутриигровом ивенте «Павшая корона». Функция стала доступна в клиенте игры.

С целью получить фидбек о качестве ивента «Павшая корона» Valve добавила в Dota 2 функцию, позволяющую игрокам поделиться своими мыслями на тему внутриигрового события. Чтобы оставить отзыв, пользователю нужно пройти несколько миссий «Павшей короны», после чего на карте мини-игры появится необходимая кнопка.

Valve собирает отзывы о «Павшей короне»

Valve собирает отзывы о «Павшей короне»

Фото: Valve

«Павшая корона» («Crownfall») — внутриигровое событие в Dota 2, в рамках которого игроки, побеждая на определённых героях, получают жетоны, позволяющие исследовать карту ивента. Кроме испытаний, «Павшая корона» также знакомит пользователей с лором игры и даёт возможность получить предметы для кастомизации персонажей.

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