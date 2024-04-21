Расписание матчей Team Spirit и BetBoom Team в групповой стадии ESL One Birmingham 2024

22 апреля начинается турнир ESL One Birmingham 2024 по Dota 2, на котором выступят такие российские команды, как Team Spirit и BetBoom Team. Полное расписание игр по московскому времени данных коллективов в групповой стадии чемпионата — в нашем материале.

Все матчи российских команд в групповой стадии ESL One Birmingham 2024:

22 апреля, понедельник

14:00 — Team Falcons (Ближний Восток) против BetBoom Team (Россия) ;

; 16:30 — BetBoom Team (Россия) против G2.iG (Китай);

против G2.iG (Китай); 19:15 — Team Spirit (Россия) против HEROIC (Южная Америка);

против HEROIC (Южная Америка); 21:45 — Gaimin Gladiators (Европа) против Team Spirit (Россия).

23 апреля, вторник

14:00 — BetBoom Team (Россия) против Talon Esports (Малайзия);

против Talon Esports (Малайзия); 16:30 — Shopify Rebellion (Северная Америка) против BetBoom Team (Россия) ;

; 19:15 — Team Spirit (Россия) против Xtreme Gaming (Китай);

против Xtreme Gaming (Китай); 21:45 — Team Spirit (Россия) против Tundra Esports (Европа).

24 апреля, среда

14:00 — BetBoom Team (Россия) против Team Liquid (Швеция);

против Team Liquid (Швеция); 16:45 — OG (Европа) против Team Spirit (Россия).

В рамках групповой стадии ESL One Birmingham 2024 участники турнира по Dota 2 разбиты на 2 группы: в группе A выступает BetBoom Team, а в группе B — Team Spirit. По итогам первого этапа чемпионата с призовым фондом $ 1 млн соревнование покинут 4 команды — по 2 худших ростера из каждой группы.