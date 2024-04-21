Сборная РТУ МИРЭА заняла первое место в Национальной студенческой лиге по Dota 2

Команда РТУ МИРЭА стала чемпионом Национальной студенческой лиги киберспорта по дисциплине Dota 2. В топ-3 также вошли сборные УрФУ и НГТУ.

В решающей серии чемпионата от ФКС РФ сборная московского отделения РТУ МИРЭА по Dota 2 противостояла составу Уральского федерального университета. Команда из Москвы оказалась сильнее своих оппонентов из Екатеринбурга и закрыла серию со счётом 2:1 в свою пользу, заняв первое место в рамках Национальной студенческой лиги.

Состав РТУ МИРЭА по Dota 2:

Илья Spirit Терехов;

Иван 4U7157 Фединский;

Николай malyshka_s_iphonom Ночёвкин;

Семён Asfreed Болдыгин;

Иван tensai Девяткин.

Итоговое распределение мест НСЛК по Dota 2:

1-е место — РТУ МИРЭА (Москва);

2-е место — УрФУ (Екатеринбург);

3-е место — НГТУ (Новосибирск).

Гранд-финал НСЛК по Dota 2 прошёл в LAN-формате в Москве на VK Play Арене. Ранее чемпионом Национальной студенческой лиги киберспорта по Counter-Strike 2 также стала сборная РТУ МИРЭА.