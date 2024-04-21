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Когда выйдет трейлер Дэдпула и Росомахи (Дэдпул 3) — 22 апреля

Новый трейлер «Дэдпула 3» выйдет уже 22 апреля
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Актёр Райан Рейнольдс опубликовал тизер нового трейлера «Дэдпула и Росомахи». Короткий ролик посвящён герою Хью Джекмана — от его появления в первом фильме до конца истории в «Логане». В конце тизера можно узнать дату выхода нового трейлера: 22 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Marvel.

«Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой. «Дэдпул 3» будет единственным фильмом Marvel в 2024 году.

Премьера фильма состоится 26 июля. Судя по всему, грядущий трейлер посвятят в том числе самому Росомахе, которого практически не было в первом тизере.

Постер

Фото: Marvel

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