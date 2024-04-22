Расписание первого игрового дня ESL One Birmingham 2024 по Dota 2

Сегодня, 22 апреля, в Великобритании начинается один из важнейших турниров сезона по Dota 2 — глобальный чемпионат ESL One Birmingham 2024, финальные матчи которого пройдут на стадионе Resorts World Arena в Бирмингеме.

В первый игровой день все коллективы проведут по два матча.

Расписание игр на понедельник, 22 апреля:

14:00. Группа А, Team Falcons (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия) ;

; 14:00. Группа А, Team Liquid (Швеция) — G2.iG (Китай);

14:00. Группа А, Shopify Rebellion (Северная Америка) — Talon Esports (Таиланд)

16:30. Группа А, Team Liquid — Talon Esports;

16:30. Группа А, Team Falcons — Shopify Rebellion;

16:30. Группа А, BetBoom Team — G2.iG;

— G2.iG; 19:15. Группа B, Xtreme Gaming (Китай) — OG (Европа);

19:15. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — Tundra Esports (Европа);

19:15. Группа B, Team Spirit (Россия) — HEROIC (Перу);

— HEROIC (Перу); 21:45. Группа B, OG — Tundra;

21:45. Группа B, HEROIC — Xtreme Gaming;

21:45. Группа B, Gaimin Gladiators — Team Spirit.

ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн проходит с 22 по 28 апреля в Англии. Помимо денег и титула, на турнире также разыгрываются рейтинговые очки EPT для попадания на Riyadh Masters 2024.