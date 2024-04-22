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Звезда «Мачете» Дэнни Трехо получит награду за достижения в индустрии развлечений

Звезда «Мачете» Дэнни Трехо получит награду за достижения в индустрии развлечений
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По информации издания Deadline, актёр Дэнни Трехо, известный по фильмам «От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Мачете», а также «Ягуару», «Воздушной тюрьме» и другим, получит премию за достижения в индустрии развлечений на кинофестивале в Санта-Фе.

По словам журналистов, это будет «одна из самых больших наград в его карьере». На фестивале отметили, что Трехо добился нетипичного для голливудской звезды успеха, однако он всё равно много трудился и внёс огромный вклад в индустрию.

Дэнни Трехо сделал плодотворную карьеру в индустрии развлечений, с трудом добившись нетипичного успеха. От нескольких лет тюремного заключения до продюсирования, а теперь и до ресторанных предприятий. Имя Трехо хорошо известно в Голливуде и за его пределами.

Сам фестиваль пройдёт с 25 по 28 апреля.

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