Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Милош Бикович прокомментировал желание других стран снять своего «Холопа»

Милош Бикович прокомментировал желание других стран снять своего «Холопа»
Комментарии

Недавно стало известно о том, что несколько стран решили выпустить собственные адаптации фильма «Холоп». Исполнитель главной роли Милош Бикович высказался об этом.

По его словам, если другие страны хотят снять свою версию «Холопа», то это говорит о высоком качестве кинопроизводства в России.

Это прекрасно. Я знаю, что в Монголии снимают, во Франции снимают, в Турции. Это отлично. Это говорит о том, что мы не только делаем хорошее кино, но мы делаем ещё и такие сюжеты, которые являются общечеловеческими и касаются всего мира.
Материалы по теме
«Мятежную Луну 2» любят и ненавидят. Обзор фильма «Дарующая шрамы»
«Мятежную Луну 2» любят и ненавидят. Обзор фильма «Дарующая шрамы»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android