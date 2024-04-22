Милош Бикович прокомментировал желание других стран снять своего «Холопа»

Недавно стало известно о том, что несколько стран решили выпустить собственные адаптации фильма «Холоп». Исполнитель главной роли Милош Бикович высказался об этом.

По его словам, если другие страны хотят снять свою версию «Холопа», то это говорит о высоком качестве кинопроизводства в России.

Это прекрасно. Я знаю, что в Монголии снимают, во Франции снимают, в Турции. Это отлично. Это говорит о том, что мы не только делаем хорошее кино, но мы делаем ещё и такие сюжеты, которые являются общечеловеческими и касаются всего мира.