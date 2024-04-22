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Исследование выявило, какие смартфоны больше всего предпочитают россияне

Исследование выявило, какие смартфоны больше всего предпочитают россияне
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Аналитики маркетплейса «Мегамаркет» и медиахолдинга Rambler&Co провели исследование и выяснили, что большинство россиян покупают смартфоны на базе Android и лишь 18% жителей страны останавливают свой выбор на iOS

Также выяснилось, что почти половина респондентов меняют устройства реже чем раз в пять лет. На покупку нового смартфона 40% готовы потратить не более 20 тыс. рублей. Около 48% россиян решаются на покупку нового гаджета из-за неподходящих технических характеристик старого телефона. Важным фактором при выборе нового устройства для 37% россиян оказался объём памяти, при этом лишь для 16% опрошенных значение имеет бренд.

Еще 35% россиян приобретают новый телефон, если старый смартфон сломался и не подлежит ремонту. Лишь 17% приобретают новый гаджет, когда прежний теряет актуальность или по другим причинам.

Брендами-лидерами по продажам смартфонов в категории мобильных телефонов в «Мегамаркете» назвали Apple, Xiaomi и Samsung.

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