В России предложили создать реестр импортируемых в страну видеоигр

Русская ассоциация дистрибьюторов и импортёров видеоигр («Р.А.Д.И. Видеоигр», объединяет основных поставщиков и продавцов видеоигр в стране) предложила правительству запустить на базе своей системы реестр всех игр, которые поставляются в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близкие к правительству.

В реестр предлагают внести всех дистрибуторов, а также наименования игр, «одобренных в первую очередь с точки зрения содержания». В «Р.А.Д.И. Видеоигр» подтвердили, что правительство обращалось к ассоциации с просьбой сформировать предложения о возможности расширения действующей базы организации (содержит данные о физических копиях игр), добавив в неё цифровые издания видеоигр.

Источник издания на медиарынке считает, что реестр мог бы устранить серых импортёров, которые не платят таможенные пошлины и НДС. По оценке ассоциации, нелегальные импортёры и продавцы экономят на пошлинах и НДС до 30% от стоимости ввозимого товара.

Ещё один собеседник отметил, что с осуществлением проекта могут быть нормативные сложности. Так, поставку игр на физических и цифровых носителях контролируют разные ведомства и объединить в один реестр данные «невозможно, а делать два отдельных реестра бессмысленно».