Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy C55 5G с кожаной задней крышкой

Компания Samsung представила Galaxy C55 5G — свой первый смартфон в бюджетной линейке с 2017 года. Устройство поступит в продажу 26 апреля в Китае по цене от 2000 юаней (около 26 000 рублей).

Galaxy C55 5G получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080x2400 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с 8/12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5000 мА/ч.

Основные особенности устройства — задняя крышка, покрытая экокожей, а также стереодинамики. Galaxy C55 получил тройную основную камеру: модуль на 50 Мп, широкоугольный датчик на 8 Мп и датчик макро 2 Мп. Фронтальная камера получила современный модуль на 50 Мп.