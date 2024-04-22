По Atomic Heart выпустят сборник рассказов — он раскроет вселенную игры с новых сторон

Издатели Astrum Entertainment и PULSART объявили о выпуске сборника рассказов и графических работ по вселенной Atomic Heart. Произведения будут созданы при поддержке Союза литераторов России.

В коллекционный литературно-художественный сборник войдут уникальные работы знаменитых российских писателей и художников. Авторы инициативы утверждают, что «каждое произведение вновь погрузит читателей в мир альтернативного Советского Союза и подарит иной взгляд на игровую вселенную». Представленные графические работы должны будут «продемонстрировать оригинальное видение мира Atomic Heart глазами талантливых художников».

Выход сборника состоится до конца 2024 года. Всеми подробностями в издательствах поделятся позже.