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Результат матча BetBoom Team — Team Falcons (ESL One Birmingham 2024)

Российская BetBoom Team сыграла вничью в дебютном матче на ESL One Birmingham 2024
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Российская команда BetBoom Team по Dota 2 завершила свою первую серию в рамках турнира ESL One Birmingham 2024 с призовым фондом $ 1 млн. Противостояние закончилось со счётом 1:1.

В первом матче групповой стадии чемпионата в Великобритании по Dota 2 состав BetBoom Team встретился с ростером Team Falcons. Российская команда уступила ближневосточному коллективу на первой карте, но смогла перевернуть ситуацию в свою пользу во второй игре, в итоге сравняв счёт в серии.

Dota 2. ESL One Birmingham 2024 . Группа A
22 апреля 2024, понедельник. 14:00 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 1
BetBoom Team

Стоит отметить, что Team Falcons начала своё выступление на ESL One Birmingham 2024 с временной заменой. Из-за того, что мидер команды Станислав Malr1ne Поторак столкнулся с визовыми проблемами, в серии с BetBoom Team в составе «соколов» российского киберспортсмена заменил Саид SumaiL Самаил Хассан из Nigma Galaxy.

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