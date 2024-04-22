Российская BetBoom Team сыграла вничью в дебютном матче на ESL One Birmingham 2024

Российская команда BetBoom Team по Dota 2 завершила свою первую серию в рамках турнира ESL One Birmingham 2024 с призовым фондом $ 1 млн. Противостояние закончилось со счётом 1:1.

В первом матче групповой стадии чемпионата в Великобритании по Dota 2 состав BetBoom Team встретился с ростером Team Falcons. Российская команда уступила ближневосточному коллективу на первой карте, но смогла перевернуть ситуацию в свою пользу во второй игре, в итоге сравняв счёт в серии.

Стоит отметить, что Team Falcons начала своё выступление на ESL One Birmingham 2024 с временной заменой. Из-за того, что мидер команды Станислав Malr1ne Поторак столкнулся с визовыми проблемами, в серии с BetBoom Team в составе «соколов» российского киберспортсмена заменил Саид SumaiL Самаил Хассан из Nigma Galaxy.