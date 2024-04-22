Эмулятор ретроигр Delta скачали более 3 млн раз в App Store за первые дни с релиза

17 апреля в App Store вышла программа Delta — бесплатный эмулятор NES, N64, DS, Game Boy и других консолей Nintendo. Как сообщает аналитическая компания App Magic, за первые четыре дня число загрузок приложения превысило 3 млн.

Как отмечают аналитики, Apple намеренно разрешила выпуск эмуляторов в App Store для того, чтобы снизить популярность альтернативных магазинов приложений, которые скоро станут доступны на платформе на территории Евросоюза.

Больше всего скачиваний пришлось на США (670 тысяч), Китай (525 тысяч) и Мексику (147 тысяч). Кроме того, приложение оказалось популярным в Великобритании (120 тысяч) и Японии (95 тысяч).

Apple разрешила выпуск сторонних эмуляторов в магазине приложений App Store в начале апреля. С тех пор компания уже удалила эмулятор iGBA за нарушение авторских правил, однако некоторые схожие программы работают без каких-либо санкций со стороны компании.