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Второй сезон сериала «Аркейн» представят на Международном фестивале в Анси в июне

Второй сезон сериала «Аркейн» представят на Международном фестивале в Анси в июне
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил программу показов на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси-2024. Главным проектом сервиса станет второй сезон мультсериала «Аркейн» по вселенной League of Legends.

Ожидается, что авторы сериала представят первые кадры из продолжения 12 июня в формате «Дневников разработчиков». Это значит, что полноценных показов ждать не стоит, однако шоураннер Кристиан Линке и другие создатели произведения поделятся первыми подробностями второго сезона перед премьерой в ноябре.

Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси-2024 пройдёт с 9 по 15 июня. На протяжении недели создатели мультипликационных работ представят свои новые проекты и поделятся деталями долгожданных продолжений.

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