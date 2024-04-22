BB Team проиграла G2.iG — это первое поражение для российской команды на ESL Birmingham

Состав BetBoom Team по Dota 2 провёл вторую серию на турнире ESL One Birmingham 2024. Российская команда уступила китайско-малайзийской G2.iG со счётом 0:2.

На первой карте противостояния в ходе напряжённой игры верх одержали оппоненты BetBoom Team. Что касается второй игры, она продлилась 70 минут. Команда Егора Nightfall Григоренко захватила раннее преимущество, однако упустила его, позволив сопернику завершить серию сухой победой.

Для BetBoom Team это первое поражение на турнире. До этого российский коллектив сыграл со счётом 1:1 в матче с Team Falcons, которая выступала с Саидом SumaiL Самаилом Хассаном, заменявшим Станислава Malr1ne Поторака. Россиянин пропустил начало ESL One Birmingham 2024 из-за визовых проблем.