Стратегию Manor Lords добавили в список желаемого Steam более 3 млн игроков

Издательство Hooded Horse поделилось впечатляющей статистикой Manor Lords — средневековая градостроительная стратегия в духе Anno с боевой системой в стиле Total War. За несколько дней до релиза игру добавили в список желаемого Steam более 3 млн человек, хотя ещё в январе цифра была на 1 млн меньше.

Глава издательства Тим Бендер заявил, что разработчики из студии Slavic Magic проделали отличную работу. В компании очень рады тому, что стратегия выйдет именно под крылом Hooded Horse.

Релиз Manor Lords состоится 26 апреля в раннем доступе Steam и Game Pass. В Manor Lords игрокам необходимо обустроить свой средневековый город, начиная с самых деревенских основ. Немаловажную роль в проекте играет военное ремесло с массовыми сражениями. В начале апреля проект стал самой ожидаемой премьерой в Steam, обойдя даже Hades 2 и Hollow Knight: Silksong.