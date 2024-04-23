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Расписание первого дня топ-турнира ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2

Расписание первого дня топ-турнира ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2
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Во вторник, 23 апреля, на Мальте стартует крупный турнир ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В рамках первого игрового дня по одному матчу проведут команды группы А и часть коллективов из группы B.

  • 14:30. Группа А, Virtus.pro (Россия) — Fnatic (Европа);
  • 14:30. Группа А, 3DMAX (Франция) — SAW (Португалия);
  • 17:30. Группа А, Eternal Fire (Турция) — Astralis (Дания);
  • 17:30. Группа B, Team Vitality (Европа) — Sharks Esports (Бразилия);
  • 20:30. Группа А, FaZe Clan (Европа) — Imperial Esports (Бразилия);
  • 20:30. Группа B, BetBoom Team (Россия) — M80 (США).

Прямую трансляцию всех матчей бесплатно покажет онлайн-кинотеатр Okko, а на платформе Twitch будет доступен русскоязычный стрим от студии Paragon Events.

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