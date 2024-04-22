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Team Spirit и Heroic разделили очки в матче группового этапа ESL One Birmingham 2024

Team Spirit и Heroic разделили очки в матче группового этапа ESL One Birmingham 2024
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Российско-украинский состав Team Spirit по Dota 2 начал выступление на ESL One Birmingham 2024 в Англии с ничейного результата.

Первая карта матча с Heroic из Перу проходила в равной борьбе, но после 40 минут игры «драконы» допустили ряд ошибок и были вынуждены признать поражение. На второй карте Team Spirit сразу оказались в роли отстающих, но смогли совершить камбэк и сравнять счёт в bo2-серии.

Dota 2. ESL One Birmingham 2024 . Группа B
22 апреля 2024, понедельник. 20:10 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 1
HEROIC

После небольшой паузы Heroic предстоит провести ещё один матч — с Xtreme Gaming из Китая, в то время как Team Spirit встретится с европейской Gaimin Gladiators.

ESL One Birmingham 2024 — первый топ-турнир сезона по Dota 2, финальная стадия которого пройдёт на стадионе. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн.

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