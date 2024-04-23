«Чани — моё секретное оружие»: Дени Вильнёв — о важности героини в «Дюне 2»

В недавнем интервью газете The New York Times режиссёр «Дюны» и «Дюны 2» Дени Вильнёв рассказал о важности Чани в сюжете второй части.

По словам режиссёра, Чани в исполнении Зендеи была «секретным оружием». Вильнёв отметил, что вторая часть книги воспринялась людьми как прославление Пола Атрейдеса, хотя на деле это было не так. Постановщик захотел показать, что Чани больше всего боялась того, в кого превращался Пол в сиквеле.

Чани — моё секретное оружие. Фрэнку Герберту было грустно осознавать, что люди восприняли книгу как прославление Пола Атрейдеса. Я хотел убедиться, что зрители поймут, что Пол становится темной фигурой, что его выбор — это именно то, чего боялась Чани. Он становится колонизатором, против которого боролись свободные.

«Дюна 2», кстати, уже доступна в онлайн-площадках.