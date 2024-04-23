«Это странно»: Зендея — о том, что люди уделяют много внимания её поцелуям в фильмах

Недавно в интервью Зендея поговорила про то, что её героини в лентах часто целуются с мужчинами. Особенно сильно это заметно в фильме «Претенденты», который выйдет 26 апреля.

По словам Зендеи, она чувствует себя странно, когда люди без конца говорят о её поцелуях с мужчинами в фильмах. Актриса же считает, что поцелуи — просто часть её работы, которую выполняют всё артисты.

Это очень странно. Я не знаю, возможно, люди хотят, чтобы это завирусилось. Но я заметила это, особенно в отношении меня. Я чувствую, что другим актёрам не уделяют так много внимания. Если бы здесь был кто-то другой, вы, вероятно, не задали бы этот вопрос.

«Претенденты» расскажут о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей.