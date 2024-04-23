Родители звезды «Гриффинов» ненавидят шоу — они пытались его закрыть

Актёр Патрик Варбертон, озвучивающий Джо Свенсона в «Гриффинах» уже больше 25 лет, рассказал, что его родители ненавидят мультсериал и даже пытались добиться его отмены.

По словам Варбертона, его мать входила в Родительский телевизионный совет. Там она боролась за отмену шоу. И это несмотря на то что актёр помогал родителям деньгами, которые получал за озвучивание персонажа.

Сегодня они ненавидят шоу ещё больше, чем 25 лет назад. Моя мать входила в Родительский телевизионный совет, и они пытались добиться отмены шоу. Я помогал своим родителям деньгами от «Гриффинов». Мама пыталась заставить меня подписать петицию об отмене шоу. Я сказал: «Мама, если ты думаешь, что я не расскажу об этом публично, то это величайшая ирония».

Кстати, самих «Гриффинов» вряд ли закроют в ближайшее время. Об этом рассказал соавтор проекта Сет Макфарлейн.