«Гриффинам» 25 лет, но мультсериал вряд ли скоро закончится

Культовому мультсериалу «Гриффины» исполняется 25 лет. Такое важное событие для проекта прокомментировал один из его создателей Сет Макфарлейн.

По его словам, шоу вряд ли закроют в ближайшее время, поскольку, даже несмотря на длительный срок существования, у проекта огромная фанатская база и по сей день, которая только растёт.

«Он всё ещё выживает и процветает. У него по-прежнему значительная аудитория, и он является прекрасным примером наличия аппетита к чему-то. Так что продолжаем кормить зверя. Нет никаких признаков того, что шоу закончится в ближайшее время».

«Гриффины» рассказывают про семью Гриффинов, во главе которой стоит отец Питер, мать Лоис, а также их дети: Стьюи, Крис и Мэг. Ещё у них есть собака по кличке Брайан.