«У нас сильная «химия»: Изабела Мерсед — о Белле Рамзи во втором сезоне The Last of Us

Изабела Мерсед в недавнем интервью изданию Collider поговорила про съёмки во втором сезоне сериала The Last of Us. Напомним, актриса сыграет Дину — подругу Элли, которая впервые появилась в The Last of Us 2.

По словам Мерсед, она большая поклонница первого сезона шоу, однако до определённого момента не была знакома с играми серии.

На самом деле я не играла в игру, пока не узнала, что потенциально могу сняться в шоу. Я сыграла только во вторую часть, и это был очень весёлый опыт.

Ещё актриса отметила, что у неё с Беллой Рамзи, играющей Элли, сложилась замечательная «химия» между собой.

Я так хочу, чтобы люди увидели нашу «химию». У нас с Беллой её очень много. Она была с первого дня. Я действительно уважаю Беллу.

Второго сезона The Last of Us не стоит ждать до 2025 года.