Российские геймеры потратили на игры около 50 млрд рублей за квартал — исследование

В период с января по март 2024 года российские геймеры потратили на видеоигры более 49 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на онлайн-школы XYZ School. Эти данные компания получила в результате опроса 1000 игроков из России.

По данным опроса, в первом квартале каждого года наблюдается заметное увеличение спроса на видеоигры среди геймерской аудитории. Наибольшим спросом среди игроков в первые три месяца пользовались Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.

За весь 2023 год российские геймеры потратили на компьютерные игры и внутриигровые товары 161 млрд рублей. В издании считают, что в 2024 году игровой рынок в России немного сократится из-за отсутствия крупных релизов, из-за чего объём рынка составит около 120-140 млрд рублей.