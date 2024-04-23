Авторы Genshin Impact представили трёх новых играбельных персонажей

Разработчики Genshin Impact анонсировали сразу трёх играбельных персонажей. Вероятнее всего, они выйдут вместе с версией 4.7 в начале июня.

Судебный дуэлянт Клоринда уже встречалась нам в ходе основного сюжета и временных событий. Девушка получила силу стихии электро и редкость пять звёзд.

Фото: HoYoverse

Второй персонаж также знаком игрокам — это медсестра Сиджвин из крепости Меропид. Это ещё один пятизвёздочный персонаж, который будет сражаться с помощью гидро (стихии воды).

Фото: HoYoverse

Наконец, Сетос — новый четырёхзвёздочный герой, который ранее не появлялся в игре. Он появлялся в трейлере версии 4.6, которая выходит завтра, и может быть раскрыт в грядущем обновлении.

Фото: HoYoverse

24 апреля выходит обновление 4.6 для Genshin Impact, где появятся играбельная версия Арлекино, новая локация для исследований и следующая глава сюжета.