Обновление 2.2 для Honkai Star Rail покажут на стриме 26 апреля

Студия HoYoverse анонсировала традиционную прямую трансляцию перед выходом большого обновления для своей игры Honkai: Star Rail.

Детали о версии 2.2 раскроют на стриме, который начнётся в пятницу, 26 апреля, в 14:30 мск. Эфир можно будет посмотреть на Twitch или YouTube с русскими субтитрами.

Фото: HoYoverse

Обновление должно завершить основную сюжетную линию планеты Пенакония, а также добавить в Honkai: Star Rail двух новых играбельных персонажей — певицу Зарянку и киборга-ковбоя Бутхилла. Игроки также ждут появления новых локаций и различных ивентов.

Ранее компанию-разработчика Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero оценили в $ 23 млрд, что делает её самой дорогой частной игровой компанией в мире.