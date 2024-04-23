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Twitch отключил возможность покупать подписки с российских карт через СБП

Twitch отключил возможность покупать подписки с российских карт через СБП
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Стриминговый сервис Twitch убрал возможность покупать подписки и битсы через российскую систему быстрых платежей.

Донат через СБП добавили на Twitch в конце февраля — однако спустя два месяца функцию решили отключить. О причинах такого решения не сообщается.

В то же время Twitch оставил покупку подписок через другие российские сервисы, например, Монета.ру или SkySend. Напрямую с банковских карт, выпущенных в России, приобретать валюту и «сабки» нельзя.

Фото: Twitch / Чемп.PLAY

В начале года руководитель Twitch Дэн Клэнси рассказал, что платформа не приносит прибыли, хотя владельцы из Amazon планируют исправить эту ситуацию. Тогда же стриминговый сервис уволил около трети сотрудников — без работы остались около 500 человек.

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