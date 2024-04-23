Men of War 2 получила новую дату выхода — 15 мая

Разработчики тактической военной стратегии Men of War 2 представили небольшой тизер, в котором сообщили дату выхода игры.

Релиз сиквела должен состояться 15 мая 2024 года, игра от студии Best Way выйдет только на ПК.

Видео доступно на YouTube-канале Fulqrum Publishing. Права на видео принадлежат Fulqrum Publishing/Best Way.

Изначально Men of War 2 была анонсирована в 2021 году и должна была выйти спустя год — однако разработчики сообщили, что не успели исправить ряд ошибок и несколько раз откладывали релиз.

Разработчики также обещали добавить в игру много нового контента, в том числе отдельную кампанию за Третий рейх и новые миссии для других фракций. Планировалось, что к релизу будут также улучшены пользовательский интерфейс и игровой процесс.