Men of War 2 не выйдет в этом году

Издатель Fulqrum Publishing и студия Best Way объявили о переносе тактической военной стратегии Men of War 2 с 2022 на 2023 год. Авторы приняли это непростое решение, чтобы добавить в проект новый контент и ряд улучшений, о которых попросили игроки.
Кроме того, на перенос повлияли февральские события. Студия Best Way базировалась в Северодонецке, но после 24 февраля руководству пришлось в срочном порядке помочь ряду сотрудников и их семьям переехать. Из-за этого разработка была приостановлена на неопределённый срок. Команда быстро вернулась к работе над тайтлом, но для его полировки им нужно немного больше времени.
Разработчики пообещали добавить в Men of War 2 много нового контента, в том числе отдельную кампанию за Третий рейх и новые миссии для других фракций. Они также улучшат игровой процесс, пользовательский интерфейс и многое другое.
Продюсер Men of War 2 Максим Каменский заявил, что соблюдение сроков не должно ставить под угрозу качество игры. Он поблагодарил издателя за дополнительное время на разработку.
Отложить выпуск проекта, который вам так дорог, — это всегда тяжёлое решение. Однако мы считаем, что соблюдение сроков не должно ставить под угрозу качество, и мы рады, что Fulqrum Publishing согласилась дать нам время, необходимое для создания действительно отличной игры.
Men of War 2 анонсировали в 2021 году на церемонии награждения Golden Joystick Awards. В 2023-м игра выйдет в Steam и EGS.
- 1 сентября 2022
-
18:17
-
18:13
-
18:09
-
17:34
-
16:47
-
16:11
-
16:01
-
15:50
-
15:35
-
15:34
-
15:12
-
15:03
-
14:44
-
14:24
-
13:51
-
13:50
-
13:00
-
12:32
-
12:09
-
11:34
-
10:50
-
10:09
-
09:51
-
09:31
- 31 августа 2022
-
22:18
-
22:05
-
21:28
-
21:07
-
20:23
-
19:51
-
19:38
-
19:01
-
18:41
-
18:39
-
18:17