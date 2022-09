Men of War 2 не выйдет в этом году

Издатель Fulqrum Publishing и студия Best Way объявили о переносе тактической военной стратегии Men of War 2 с 2022 на 2023 год. Авторы приняли это непростое решение, чтобы добавить в проект новый контент и ряд улучшений, о которых попросили игроки.

Кроме того, на перенос повлияли февральские события. Студия Best Way базировалась в Северодонецке, но после 24 февраля руководству пришлось в срочном порядке помочь ряду сотрудников и их семьям переехать. Из-за этого разработка была приостановлена на неопределённый срок. Команда быстро вернулась к работе над тайтлом, но для его полировки им нужно немного больше времени.

Разработчики пообещали добавить в Men of War 2 много нового контента, в том числе отдельную кампанию за Третий рейх и новые миссии для других фракций. Они также улучшат игровой процесс, пользовательский интерфейс и многое другое.

Продюсер Men of War 2 Максим Каменский заявил, что соблюдение сроков не должно ставить под угрозу качество игры. Он поблагодарил издателя за дополнительное время на разработку.

Отложить выпуск проекта, который вам так дорог, — это всегда тяжёлое решение. Однако мы считаем, что соблюдение сроков не должно ставить под угрозу качество, и мы рады, что Fulqrum Publishing согласилась дать нам время, необходимое для создания действительно отличной игры.

Men of War 2 анонсировали в 2021 году на церемонии награждения Golden Joystick Awards. В 2023-м игра выйдет в Steam и EGS.