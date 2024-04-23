Apple покажет новые iPad 7 мая

Компания Apple начала приглашать журналистов на некое специальное мероприятие, которое пройдёт 7 мая.

На обложке презентации изображён Apple Pencil — это даёт понять, что презентация во многом или полностью будет посвящена новым iPad. Начало намечено на вторник, 7 мая, на 17:00 мск.

Фото: Apple

По информации инсайдеров, iPad Pro получит ряд значительных улучшений, включая OLED-дисплей, обновлённый чипсет M3 и обновление фронтальной камеры. Также во время презентации могут показать новый Apple Pencil и обновлённую клавиатуру Magic Keyboard с алюминиевым корпусом и большим трекпадом.

Ранее Apple признала iPhone 6 Plus и планшет iPad mini четвёртого поколения устаревшими устройствами. Это означает, что Apple больше не предлагает их ремонт или какую-либо другую поддержку.