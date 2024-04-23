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Сериал Fallout стал самой популярной экранизацией видеоигр в России

Сериал «Фоллаут» стал самой популярной экранизацией видеоигр в России
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Сериал «Фоллаут» по мотивам одноимённой серии игр возглавил рейтинг популярности среди экранизаций видеоигр. Об этом сообщает «Индекс Кинопоиск Pro».

Несмотря на то что официально «Фоллаут» нельзя посмотреть в России, сериал набрал 205 баллов и в премьерную неделю занял второе место среди всех сериалов.

Новинка от Prime Video также показала лучший старт по ажиотажу из всех фильмов и сериалов, снятых по видеоиграм. Так, сериал «Одни из нас» в конце 2022 года набрал только 169 баллов, остальные отстают ещё сильнее — «DOTA: Кровь дракона» (76 баллов), «Аркейн» (51 балл), «Киберпанк: Бегущие по краю» (42 балла).

Ранее создатель Fallout высоко оценил экранизацию игры и признался, что ждёт выхода второго сезона.

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