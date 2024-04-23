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Руководитель Cloud9 рассказал, что будет с составом по CS 2 после ухода трёх игроков

Руководитель Cloud9 рассказал, что будет с составом по CS 2 после ухода трёх игроков
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Руководитель американского киберспортивного клуба Cloud9 Джек Этьен прокомментировал резкие изменения в составе по Counter-Strike 2.

Напомним, ранее Денис electroNic Шарипов перешёл в Virtus.pro, а чуть позднее клуб покинули HObbit и Perfecto — оба игрока выставлены на трансфер.

Этьен поблагодарил игроков за время, проведённое в клубе, а также опроверг слухи о полном роспуске команды.

Мы находимся в процессе полной перестройки состава вместе с Ax1Le и Boombl4. Мы не будем расформировывать команду.

Кто может пополнить команду с Аксилем и Бумычем, пока неизвестно. При этом инсайдеры обсуждают возможность замены главного тренера — Cloud9 якобы ведёт переговоры с российским специалистом Дмитрием hooch Богдановым.

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